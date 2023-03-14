Rusya: "Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanlığı görevine gelen Li Şangfu’ya telgraf göndererek tebrik etti. Şoygu mesajında, Rusya ile Çin ilişkilerinin benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin, "benzeri görülmemiş" yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Çin Savunma Bakanlığı görevine getirilen Li Şangfu ile Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu başkan yardımcılıklarına atanan Çin Halk Kurtuluş Ordusundan General Cang Youşia ve General Hı Veydong'a telgraf göndererek, ayrı ayrı tebrik etti.

Rusya ile Çin'in ortak sınıra ve tarihe sahip olduğu belirtilen tebrik mesajlarında, "Rusya ve Çin, eski dost ve ortaklar. Ortak sınır ile tarih ve uzun yıllara dayanan dostluk, halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine sıkı sıkıya bağladı. İkili ilişkiler, benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı ve dünyada jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda küresel istikrarın sağlam destekleyicileri oldu” İfadelerine yer verildi. Şoygu, iki ülke arasında, askeri teknik alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini umduğunu kaydetti.

# Sergey Şoygu # rusya # çin

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