Uygur ayrılıkçısı Yapçan'dan Uygur yazara ölüm fetvası

Fotoğrafını ve telefon numarasını gösterdi, hakaretler yağdırdı…



ABD’den fonlanan uygur ayrılıkçısı Doğu Türkistan İslami Partisi’nin Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yapçan, ‘Neden Doğu Türkistan Devleti Kurulamaz’ kitabının yazarı Uygur araştırmacı Ahmetcan İsmail için ölüm fetvası verdi.



Yapçan, yayınladığı skandal videoda, Uygur kültürüne dair araştırmalarıyla tanınan Ahmetcan İsmail’in telefon numarasının yazılı olduğu fotoğrafını göstererek, yandaşlarına yazarın öldürülmesi çağrısı yaptı.

-Bu hainlik için, bu münafıklık için, bu asilik için Uygur davasına gönül vermiş bir er çıkıp bu haine en ağır cezayı vermesi lazım.

Abdülkadir Yapçan, Çin’in, Uygur ve Çin halkı ile bir bütün olduğunu savunan Ahmetcan İsmail’i, uygur davasına ihanet etmekle suçladı. Yazara hakaretler yağdırdı.



Doğu Türkistan İslam Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yapçan, 2001 yılında Çin’in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince terörist ilan edildi.



Yapçan, 2002 yılında sahte pasaportla CIA korumasında Türkiye’ye sokuldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gladyo korumasından mahrum kalan Yapçan, Eylül 2016’da tutuklandı. Kırklareli’ndeki Göçmen Merkezi’nde tecrit edilen Yapçan, 2018 Aralık ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla serbest bırakıldı.



2019 yılında Çin, Abdülkadir Yapçan’ın iadesi için Türkiye’ye başvurdu. İade dosyasında "silahlı terör örgütü kurmak", "evrakta sahtecilik" gibi birçok suç listelendi. İdam cezası olduğu gerekçesiyle Çin’e iade edilmeyen Yapçan’ın, Türkiye’de yargılanması yoluna gidildi. Ancak delil yetersizliğinden beraat etti.



Abdulkadir Yapçan, internet üzerinden yayın yapan İstiklal TV’de her hafta Çin’e karşı cihat çağrıları yapıyor. Uygurları, silah kullanmaya, Çinlileri öldürmeye teşvik ediyor.

Öte yandan Aydınlık Gazetesi, Abdülkadir Yapçan’ın hakkında ölüm fetvasına verdiği yazar Ahmetcan İsmail’e ulaştı. İsmail, Çin ve Uygurlar konusunda yeni bir kitap üzerine çalıştığını söyledi. “Milleti harcayan, gerginlikten nemalanan ve birilerine uşaklık yapanlar hep saldırıyor. Vatan Hainleri çatlasın, biz yolumuza devam edelim” ifadelerini kullandı.