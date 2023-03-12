Fransa'yı ayağa kaldıran emeklilik reform paketi onaylandı

Fransa'da tepkilere neden olan emeklilik yasası senatodan geçti. Emeklilik yaşını 64’e yükselten yasaya karşı ülke çapında protestolar devam ediyor.

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Fransa'da çalışanların emeklilik yaşını 64'e yükselten ve büyük tepki çeken emeklilik reform paketi, Fransız Senatosu'ndan geçti.

Senatoda yapılan oylamada, reform paketi 112'ye karşı 195 oyla kabul edildi.

Ülke genelinde protestolara neden olan yasaya göre, Eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak ve 2030’da 64'e yükselecek.

Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Emeklilik şartlarını zorlaştıran yasaya karşı işçi kesimi eylemlerini sürdürüyor.
Sendikalar, 11 Mart'ta ülke genelinde greve çıktı. Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde yüzbinler meydanlara indi.

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