İran ile Suudi Arabistan’dan tarihi karar

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararı aldı. Karar Çin’in başkenti Pekin’de verildi.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Suudi Arabistan Devlet Bakanı Musaad bin Mohammed Al-Aiban’ın Çin’de diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.



İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamada, varılan anlaşma kapsamında Tahran ile Riyad’ın 2 ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları aktarıldı. Sürecin yürütülmesi ve alınan karara ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarının en kısa sürede bir araya gelecekleri belirtildi. İran ve Suudi Arabistan da Çin'i, anlaşma sağlanmasına yönelik katkısından dolayı övdü.



Türkiye, Tahran ile Riyad’ın diplomatik ilişkilerini tesis etmesini memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ve İran arasında 10 Mart günü Pekin'de varılan, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini öngören mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, "İran ve Suudi Arabistan'ı, Orta Doğu'da bir süredir hakim bulunan yumuşama ve normalleşme süreçleriyle uyumlu olarak attıkları bu önemli adımdan ötürü kutluyor, iki ülke ilişkilerinde kaydedilen bu ilerlemenin bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahına önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz." görüşü paylaşıldı.