Biden, savaş bütçesini Kongre’ye sundu

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 mali yılına yönelik 6,9 trilyon dolarlık bütçe teklifini ABD Kongresine sundu. Biden’ın bütçesinde, Pentagon’un kasasına ayrılacak miktar, bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 842 milyar dolara ulaştı. PKK/YPG’ye verilen yardımları da kapsayan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile CIA’nın ek programları da dahil edildiğinde, ABD’nin askeri gücüne ayırdığı bütçe 1 trilyon dolara yaklaştı.



Biden yönetimi 1 trilyon dolar ile rekor tazeledi. Bu dev bütçe ABD’den sonra gelen dokuz ülkenin toplamından daha fazla askeri harcamasına denk geliyor. Biden, savaş bütçesinde Rusya ve Çin ile mücadele vurgu yaptı. Biden, “Çin ile küresel rekabette üstünlük sağlamak ve Rusya’nın kışkırtılmamış saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmek için önemli yatırımların ana hatlarını çiziyor” ifadelerini kullandı.



Bütçede ABD’nin Pasifik bölgesindeki varlığını Çin’e karşı güçlendirmeyi amaçlayan Pentagon’un Pasifik Caydırıcılık Girişimi’ne 9,1 milyar dolarlık ve Çin’in Nüfuzuna Karşı Mücadele Fonu için 400 milyon dolar ayrıldı. ABD’nin Hint-Pasifik Stratejisi’nin uygulanması için bölgedeki ortakları güçlendirmek üzere 2,3 milyar dolar ayrıldığı belirtildi. Demokrasi Zirvesi’ne katılan ülkeler başta olmak üzere “küresel demokratik katılım” için 3,4 milyar dolar yardım fonu ayırdığı kaydedilirken, LGBT dayatmasına desteğe 3 milyar dolardan fazla fon tahsis edildi.



Temsilciler Meclisini yöneten Cumhuriyetçiler, bütçeye veto sinyali verdi. Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, “Washington’un bir harcama sorunu var, gelir sorunu değil. 31 trilyon dolara ulaşan borcumuz Amerika için en büyük tehditlerden biridir ve bu krizi ele almanın zamanı gelmiştir” dedi.



McCarthy daha önce “Ukrayna’ya açık çek vermeyiz.” diyerek askeri harcamaların şişirilmesine karşı olduklarını açıklamıştı.