Fransa’nın yükselen lideri Marine Le Pen, Batı’yı uyardı. ABD ve Avrupa’daki ülkelerin Ukrayna’ya silah desteğini sürdürmesini eleştiren Le Pen, "NATO durdurulmalı, aksi halde yüz yıl savaşı kapıda" dedi:

- Elli farklı çözüm yok. Zelenski’yi barış anlaşması için ikna etmek dışında kalan her şey kötü sonuçlanacak. NATO yardımına gelmediği sürece Ukrayna’nın kazanması mümkün değil. Ancak NATO Ukrayna’nın yanında çatışmaya girerse, tüm dünya savaşa girer. Çin de büyük olasılıkla çatışmaya girecektir.



Le Pen, NATO’nun savaş katılmasının sonuçlarını 1337 ile 1453 yılları arasında Orta Çağ’da Fransa ile İngiltere arasında yaşanan ve uzun süren savaşa atıf yaparak anlattı:

- Eğer silah göndermeye devam edersek, ki bu arada silahımız da tükendi, kendi ordumuzu mahrum bırakırsak, o zaman önümüzde bir Yüz Yıl Savaşı var demektir.



Fransa’nın Ulusal Birlik Partisi Lideri Marine Le Pen’i hatırlattığı Yüz Yıl Savaşlarında 3 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti.