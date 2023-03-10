İran Dışişleri Bakanı Suriye'de: Gündem Şam ile Ankara arası diyalog

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara'ya düzenlediği ziyaret sonrası, Şam'a gitti.



İran Dışişleri Bakanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, İran'ın Şam ile Ankara arasında diyalog kurulmasına ilişkin toplantılara katılımı konuşuldu.



İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran'ın Suriye halkının yanında yer alma ve Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ülkesinin Suriye'nin kararlarına tam güven duyduklarını ve dörtlü toplantılarda bu kararları destekleyeceklerini belirtti.



Görüşme sonrası, Cumhurbaşkanı Esad, İranlı bakan ve beraberindeki heyet, Lazkiye'de depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.



İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suriye halkına başsağlığı ve taziye dileklerini iletti. Ülkesinin depremin ilk gününden bu yana Suriye'ye uygulanan haksız yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmaktan kaçınmadığını söyledi.

Abdullahiyan, Suriye ile Arap devletleri arasındaki yakınlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Öte yandan ABD Kongresinin alt kanadı, Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, "Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısını" oyladı.



Tasarı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi.