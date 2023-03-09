Gürcistan'da turuncu darbe girişimi: ABD'den yaptırım tehdidi

Gürcistan'da "Yabancı faaliyetlerine önlem amaçlı" yasa çıkarılmak isteniyor. İstenen yasa; yabancı fonlardan destek alan kurum ve kişileri kapsıyor. Bu kişiler, kendilerini yabancı temsilci olarak kaydettirmek zorunda.



Yasa basın-medya, sivil toplum kuruluşları ve sanat dünyasına kadar birçok alanı etkiliyor. Yasa ile birlikte yabancı fonların faaliyetleri de kontrol altına alınıyor.



Mecliste oluşturulan yasa tasarısı için lehte oy verenler çoğunluğu yansıtırken, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’den “Veto edeceğim.” çıkışı geldi.



ABD ve AB tarafından desteklenen binlerce eylemci, Tiflis'te sokağa döküldü.



Tasarının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ziyarette bulunduğu ABD'den göstericilere destek açıklaması yaptı: “Sizin yanınızdayım. Bugün Özgür Gürcistan’ı temsil ediyorsunuz. Gürcistan’ın geleceği Avrupa’da; hiç kimse bu hayalden bizi alıkoyamayacak.” dedi.



Tiflis'teki ABD Büyükelçiliği de protestocuların yanında olduğunu açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı. Price, Washington'un önerilen yasa ve protestoların ele alınışı nedeniyle Gürcistan hükümetine yaptırım uygulayabileceğini söyledi.



Protestoculara bir destekte AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi. Borrell, yasanın Gürcistan halkı için olumsuz bir gelişme olacağını söyleyerek, Gürcistan'ı tehdit etti.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de gösterilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ukrayna ile birlikte Gürcistan'ı da Avrupa Birliği'nde görmek istediklerini söyleyen Zelenski, Gürcistan meydanlarında taşınan Ukrayna bayrağı ve çalınan Ukrayna milli marşı için teşekkür etti.



Molotof kokteyllerinin kullanıldığı şiddet eylemlerinde birçok sivil vatandaş ve polis memuru yaralandı.