Uluslararası Direniş Film Festivali: "İsrail'in suçlarını anlatmalıyız"

Hamas’ın İran Temsilcisi Halid Kaddumi, İsrail’in işlediği suçların beyaz perde ile dünyaya anlatılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Uluslararası Direniş Film Festivali hakkında Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yapan Kaddumi, “Düşmanla aramızdaki savaşlardan biri de anlatım savaşıdır” dedi.

Gürkan Demir Gürkan Demir
Son Güncelleme:

Uluslararası Direniş Film Festivali: "İsrail'in suçlarını anlatmalıyız" - Resim : 1Fars Körfezi kıyısında başlayan 17’inci Uluslararası Direniş Film Festivali devam ediyor. 50’ye yakın ülkeden 500’ün üzerinde eserin gönderildiği festival Kudüs’ün bağımsızlığı ana sloganı ile yapılıyor.

Emperyalizm ve siyonizme karşı farkındalığı artırmak üzere düzenlenen festivalde Hamas’ın İran Temsilcisi Halid Kaddumi, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.

- Bugün bu düşmanın nasıl kutsalları hiçe saydığına, çocukları şehit ettiğine, binlerce Filistinlinin evlerini nasıl yıktığına tanık oluyoruz. Bu suçlar kamera önünde işleniyor. Biz bu gerçekleri dünyaya anlatmak zorundayız.

İran’ın Eseluye şehrinde düzenlenen festival hakkında Türkiye Sanatçılar Birliği adına jüri koltuğunda oturan Yapımcı Ali Rıza Özkan da değerlendirmeler yaptı:

- Sinemada direnişin gösterilmesini çok önemsiyorum. Önümüzdeki dönem böyle bir dönem olacak politik sinemanın, direniş sinemasının emperyalizme karşı mücadelenin anlatıldığı sinemanın örneklerini daha fazla göreceğiz. Türkiye'de politik sinemayı Türkiye’nin gündemine yeniden almalıyız.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Film Festivali # Türkiye Sanatçılar Birliği # iran

Benzer Videolar

Devlet Tiyatroları depremzedelerin yanında Devlet Tiyatroları depremzedelerin yanında
USMER ve Teori Dergisi Asya'da Devlet Teorisini masaya yatırdı USMER ve Teori Dergisi Asya'da Devlet Teorisini masaya yatırdı
17’nci Uluslararası Direniş Film Festivali gün sayıyor 17’nci Uluslararası Direniş Film Festivali gün sayıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden vergi açıklaması Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden vergi açıklaması
Enkaz içindeki kültür korunacak Enkaz içindeki kültür korunacak
Türk sinemacılardan Berlin Film Festivali’ne deprem tepkisi Türk sinemacılardan Berlin Film Festivali’ne deprem tepkisi
Murat Kekilli'den algı kirliliği tepkisi Murat Kekilli'den algı kirliliği tepkisi
Deprem tarihi heykelleri yıkamadı Deprem tarihi heykelleri yıkamadı
“La Bohème” Operası’ndan İstanbul’da Muhteşem Prömiyer “La Bohème” Operası’ndan İstanbul’da Muhteşem Prömiyer
Anadolu Mozaiği Konya'da özenle korunuyor Anadolu Mozaiği Konya'da özenle korunuyor
Bulgaristan’da "Uluslararası Surva Festivali" Bulgaristan’da "Uluslararası Surva Festivali"
Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar
Çok Okunanlar
1 Utku Reyhan Kılıçdaroğlu gerçeğini anlattı
2 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
3 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
5 Oğuzhan Adalıoğlu kimdir?