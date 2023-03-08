Uluslararası Direniş Film Festivali: "İsrail'in suçlarını anlatmalıyız"

Fars Körfezi kıyısında başlayan 17’inci Uluslararası Direniş Film Festivali devam ediyor. 50’ye yakın ülkeden 500’ün üzerinde eserin gönderildiği festival Kudüs’ün bağımsızlığı ana sloganı ile yapılıyor.

Emperyalizm ve siyonizme karşı farkındalığı artırmak üzere düzenlenen festivalde Hamas’ın İran Temsilcisi Halid Kaddumi, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.

- Bugün bu düşmanın nasıl kutsalları hiçe saydığına, çocukları şehit ettiğine, binlerce Filistinlinin evlerini nasıl yıktığına tanık oluyoruz. Bu suçlar kamera önünde işleniyor. Biz bu gerçekleri dünyaya anlatmak zorundayız.

İran’ın Eseluye şehrinde düzenlenen festival hakkında Türkiye Sanatçılar Birliği adına jüri koltuğunda oturan Yapımcı Ali Rıza Özkan da değerlendirmeler yaptı: