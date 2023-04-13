Atatürk'ün "Türk nedir?" sorusuna verdiği cevap duygulandırdı
Atatürk, kurşun kalemle, iki küçük not kâğıdı üzerine yazdığı Türk tanımını, manevî kızlarından Afet İnan’ın yardım isteği üzerine yazmıştır. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tanımı...
Atatürk, kısa ve öz ifadelerle kendi Türk tanımını, elinin altında bulduğu iki küçük not kâğıdı üzerine şu şekilde yazmıştır:
- Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
Kaynak: ttk.gov.tr/
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