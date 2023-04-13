Atatürk'ün "Türk nedir?" sorusuna verdiği cevap duygulandırdı

Atatürk, kurşun kalemle, iki küçük not kâğıdı üzerine yazdığı Türk tanımını, manevî kızlarından Afet İnan’ın yardım isteği üzerine yazmıştır. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tanımı...

Son Güncelleme:

Atatürk, kısa ve öz ifadelerle kendi Türk tanımını, elinin altında bulduğu iki küçük not kâğıdı üzerine şu şekilde yazmıştır:

- Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

Kaynak: ttk.gov.tr/

# atatürk

Benzer Videolar

Cumhuriyet'in 100. yılına özel animasyon Cumhuriyet'in 100. yılına özel animasyon
“Bir Destandır Çanakkale” oyunu büyük ilgi görüyor “Bir Destandır Çanakkale” oyunu büyük ilgi görüyor
Aşık Veysel vefatının 50. yılında anıldı Aşık Veysel vefatının 50. yılında anıldı
Uluslararası Direniş Film Festivali Uluslararası Direniş Film Festivali
Devlet Tiyatroları depremzedelerin yanında Devlet Tiyatroları depremzedelerin yanında
USMER ve Teori Dergisi Asya'da Devlet Teorisini masaya yatırdı USMER ve Teori Dergisi Asya'da Devlet Teorisini masaya yatırdı
17’nci Uluslararası Direniş Film Festivali gün sayıyor 17’nci Uluslararası Direniş Film Festivali gün sayıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden vergi açıklaması Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden vergi açıklaması
Enkaz içindeki kültür korunacak Enkaz içindeki kültür korunacak
Türk sinemacılardan Berlin Film Festivali’ne deprem tepkisi Türk sinemacılardan Berlin Film Festivali’ne deprem tepkisi
Murat Kekilli'den algı kirliliği tepkisi Murat Kekilli'den algı kirliliği tepkisi
Deprem tarihi heykelleri yıkamadı Deprem tarihi heykelleri yıkamadı
Çok Okunanlar
1 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Voleybol dünyasını şoke eden ölüm!
4 Cengiz Çandar'ın sicili
5 Erzurum'da deprem