Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı: Usta isim için Ankara'da tören düzenlendi

Müzik camiası, ustalarından birini daha yitirdi. Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan 86 yaşında hayatını kaybetti. Emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Kan, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'daki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik camiasının büyük ustasına veda... Emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Suna Kan 86 yaşında hayatını kaybetti.

10 yaşında verdiği keman resitaliyle "harika çocuk" ismini alan Suna Kan 86 yıllık hayatına birçok başarı ve ödül sığdırdı.

Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin gibi Türk bestecilerin eserlerini en iyi seslendiren virtüöz olarak ismini duyurdu.

PERİNÇEK'TEN TAZİYE MESAJI

Usta sanatçıya siyaset ve sanat camiasından da birçok taziye geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de taziye mesajında, Kan'ın Türkiye'ye bıraktığı izlere dikkat çekti.

- Cumhuriyet Devrimi’nin büyük keman ustası Suna KAN sanatçılığı ve karakteriyle unutulmaz bir ses bıraktı. Sanatı ve kişiliği önünde saygıyla eğiliyoruz.

TSB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Sanatçılar Birliği de taziye mesajı yayınladı.

- Cumhuriyet Devrimi’nin yetiştirdiği "harika çocuk" lardan biri olarak anılan ve ülkemizi yurtdışında da başarı ile temsil eden Suna KAN'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki çalışmaları, kaydettiği albümleri ve dünyanın dört bir yanında verdiği başarılı konserlerle ülkemizin sanat birikimine çok değerli katkılar sunmuş olan Suna KAN Cumhuriyet değerlerinin temsilcisi bir sanatçı olarak unutulmayacaktır. Başta ailesi olmak üzere sanat camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da yapılan törenin ardından Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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