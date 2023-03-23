Karatay Belediyesi’nin "Bir Destandır Çanakkale” oyunu büyük ilgi görüyor

Karatay Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve Çanakkale Haftası’na özel olarak hazırlanan “Bir Destandır Çanakkale” tiyatro gösterileri Konyalıların büyük ilgisini çekiyor.



İşgal güçlerine karşı büyük bir destan yazan kahraman askerimizin ve milletimizin kahramanlıklarını anlatan tiyatro gösterisi, Hükümet Meydanı’na kurulan platformda Konyalılara sunuluyor.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca “Burada amacımız şanlı tarihimizi gençlerimize, çocuklarımıza, hemşehrilerimize birdaha anlatmak.” dedi.



Hükümet Meydanı’nda, bin 100 metrekarelik alanda, içerisi panoramik olarak tasarlanan tarihi kalede gerçekleştirilen tiyatroya hafta içi ulaşmak mümkün.



13 kişilik profesyonel tiyatro oyuncularının sahne aldığı gösteri, vatandaşlardan tam not alırken, birçok izleyici tarafından da duygu dolu anlar yaşandı.