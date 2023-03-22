Şahinbey belediyesi vatandaşların imdadına yetişiyor

Şahinbey Belediyesi, çevre illerdeki vatandaşların imdadına yetişiyor.



Şahinbey Belediyesi Adıyamandaki depremzedelere de destek oluyor.



Adıyaman’da çadır kentlerdeki depremzedeler için mobil aşevi göndererek her gün 5.000 kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor.



Çocukların deprem sonrası yaşadıkları atlatmalarına yardımcı olmak için boyama seti, kalemi, kitaplar dağıtırken, 500’e yakın öğrenciye de TYT ve AYT kitapları hediye ediliyor.