Şahinbey belediyesi vatandaşların imdadına yetişiyor

Gaziantep’in Şahinbey belediyesi deprem felaketinde kendi ilçesindeki vatandaşların yaralarını sardıktan sonra , Şanlıurfa’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlara da destek oluyor.

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Şahinbey Belediyesi, çevre illerdeki vatandaşların imdadına yetişiyor.

Şahinbey Belediyesi Adıyamandaki depremzedelere de destek oluyor.

Adıyaman’da çadır kentlerdeki depremzedeler için mobil aşevi göndererek her gün 5.000 kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Çocukların deprem sonrası yaşadıkları atlatmalarına yardımcı olmak için boyama seti, kalemi, kitaplar dağıtırken, 500’e yakın öğrenciye de TYT ve AYT kitapları hediye ediliyor.

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