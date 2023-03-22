Iğdır'da depremzede çocuklar için şenlik düzenlendi

Depremzede çocuklar yalnız bırakılmadılar. Moral vermek amacıyla şenlik düzenlendi...



Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremden etkilenen ve kentte misafir edilen çocuklar için etkinlik düzenledi.



Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, konser, kukla gösterileri ve dans etkinlikleri yapıldı.



Daha sonra çeşitli oyunlarla güzel vakit geçiren çocuklara yemek ikram edildi.