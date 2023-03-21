Adıyaman'da depremzede esnaf için "prefabrik çarşı" kuruldu

Yaralar sarılıyor, bir taraftan da hayatın normale dönmesi için adımlar atılıyor. Burası depremlerden en çok etkilenen illerimizden Adıyaman. Ve kentte depremzede esnaf için "prefabrik çarşı" kuruldu.



Esnafın yeniden ekonomik hayata dâhil olması için harekete geçildi. İş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için 34 dükkândan oluşan bu çarşı hayata geçirildi.



Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi tarafından oluşturulan ticari alana "Melikgazi Mimar Sinan Çarşı" adı verildi. Çarşıda hizmet verecek 34 esnaf, noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çarşının kentin normale dönmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.