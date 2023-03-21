Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, afetin etkisinin görüntülendiği yeni güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde, depremin etkisiyle yıkılan ve enkazında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 13 katlı Rönesans Rezidans'ın yanındaki akaryakıt istasyonuna ait kamera, ilk sarsıntı anlarını kaydetti.

Görüntülere, istasyon marketindeki rafların devrilmesi ve çalışanların koştuğu panik anları yansıdı.

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Yavuz Sitesi'nin kamerası da depremin şiddetini görüntüledi.

Kayıtlarda, fayans ve sıvaların dökülmeye başladığı apartmandan çıkmaya çalışırken merdivenden düşen, ayakta durmakta güçlük çeken, koşan ve bina dışına çıkamayınca korunmaya çalışan vatandaşların yaşadığı korku yansıdı.

ZİFİRİ KARANLIĞI "MAVİ IŞIK" AYDINLATTI

İskenderun'da, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün hizmet binasının kamera görüntülerinde, depremin ilk saniyelerinde zifiri karanlık olması gereken gökyüzünün "mavi ışık"la kaplanması yer aldı.

Elektrik direklerinden çıkan kıvılcımların yansıdığı kamera, sokak başındaki binanın yıkılma anını ve çevreye "toz bulutu" dağılmasını da kaydetti.