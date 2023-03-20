Hoşap Kalesi'nin onarımının bitmemesi tepkilere yol açtı
Geçmişi Urartulara kadar uzanan Van'ın Gürpınar ilçesinde ki Hoşap Kalesi Doğu'nun Şatosu olarak değerlendiriliyor. Bugünlerde ziyaretlere kapalı olan bu kale onarımının bir türlü bitmeyişiyle tepkilere yol açtı.
HABER: MUHAMMET EMRE TEKİN
Güzelsu mahalle muhtarı Aydın Gezgen Hoşap kalesinin turizme açılmasını istiyor:
- Ben Güzelsu mahallesi muhtarı Aydın Gezgen, bu güzel turistlik kalemizin onarımını istiyorum, turizme açılmasını istiyorum.
‘’Doğu’nun Şatosu’’ olarak nitelendirilen, tarihi Urartulara dayanan Hoşap Kalesi eski günlerini arıyor.
- Hoşap’ın halkı geçimini turizm üzerine sağlıyor. Yani turizmin buraya gelmesinin katkısı çok büyük. Bunun güzel bir şekilde onarının yapılmasını ve kalenin turizme açılmasını istiyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda turistlerin otobüslerle geldiği bu bölgede bir toplanma merkezinin olmayışı da halkın bu konuda ki şikayetlerini arttırmış durumda:
- Turistler çarşı merkezinde durup yaya yoluyla çünkü çarşı merkezinde durup alışveriş yapıldığı için buraya yol yapıldığı zaman direkt otobüsler geliyor buraya kaleyi ziyaret edip tekrar otobüse binip gidiyor. Ama toplanma merkezi yapılırsa orada alışveriş yapar çayını içer ondan sonra kaleye çıkar.
- Kale onarım nedeniyle kapalı… Onarımı 2 – 3 yıldır yapılmıyor. O nedenle yukarıdan tehlike saçıyor, iç kalenin öyle bir durumu olduğu için kale şu anda kapalı. Kalenin turizme açılmasını istiyorum. Turizme açıldığı zaman turistler buraya gelecek, geldikleri zaman tabi ki çarşı esnafı bu durumdan yararlanacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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