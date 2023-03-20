Hoşap Kalesi'nin onarımının bitmemesi tepkilere yol açtı

HABER: MUHAMMET EMRE TEKİN

Güzelsu mahalle muhtarı Aydın Gezgen Hoşap kalesinin turizme açılmasını istiyor:

- Ben Güzelsu mahallesi muhtarı Aydın Gezgen, bu güzel turistlik kalemizin onarımını istiyorum, turizme açılmasını istiyorum.

‘’Doğu’nun Şatosu’’ olarak nitelendirilen, tarihi Urartulara dayanan Hoşap Kalesi eski günlerini arıyor.

- Hoşap’ın halkı geçimini turizm üzerine sağlıyor. Yani turizmin buraya gelmesinin katkısı çok büyük. Bunun güzel bir şekilde onarının yapılmasını ve kalenin turizme açılmasını istiyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda turistlerin otobüslerle geldiği bu bölgede bir toplanma merkezinin olmayışı da halkın bu konuda ki şikayetlerini arttırmış durumda:

- Turistler çarşı merkezinde durup yaya yoluyla çünkü çarşı merkezinde durup alışveriş yapıldığı için buraya yol yapıldığı zaman direkt otobüsler geliyor buraya kaleyi ziyaret edip tekrar otobüse binip gidiyor. Ama toplanma merkezi yapılırsa orada alışveriş yapar çayını içer ondan sonra kaleye çıkar.