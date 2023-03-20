İskenderun'da yükselen deniz suyu çekildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi bir kez daha yükseldi. Gece saatlerinde başlayan yükselme caddeleri suyla doldurdu. Gece boyu yürütülen tahliye çalışmaları günün ilk saatlerinde sonuç verdi ve yollar bir kez daha normale döndü.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Suyun çekilmesi ve çalışmalarla mahalledeki trafik akışı büyük oranda normale döndü. AFAD yetkilileri, depremler sonrası kıyı kesimlerde meydana gelen çökme sonucu zaman zaman deniz suyu seviyesinde yükselme oluştuğunu ifade etti.

# İskenderun # hatay

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