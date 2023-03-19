Osmaniye'de çadırlarda ramazan hazırlığı sürüyor

Çadırlarda yaşam sürseler de Ramazan hazırlığını unutmayan mahalle halkı kolları sıvadı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, ramazan öncesi bir araya gelerek iftar ve sahur sofraları için yufka açmaya başladı.

Son Güncelleme:

Osmaniye'de kadınlar ramazan için imece usulüyle yufka hazırlıyor

Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin kurulan çadırlarda yaşamını sürdürdüğü ilçede ramazan hazırlıkları başladı.

İmece usulü toplanan kadınlar, yufka yapımı için hamur yoğurarak mesailerine başlıyor. Bezelere ayrılan hamurlar, oklavayla açılarak odun ateşi üzerindeki sacda pişiriliyor.

İstiflenerek kullanıma hazır hale gelen yufka ekmekler, üzerine su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahurda tüketilmesi için muhafaza ediliyor.

Yufka ekmek hazırlayan Rahime Tarımcı,, komşularıyla bir araya gelerek yaptıkları yufka ekmeğin lezzetli olduğunu söyledi.

# osmaniye # ramazan

Benzer Videolar

Depremin yaraları sarılıyor Depremin yaraları sarılıyor
Kayak merkezleri dolup taşmaya başladı Kayak merkezleri dolup taşmaya başladı
15 Temmuz Otogarı'ndan korkutan görüntü 15 Temmuz Otogarı'ndan korkutan görüntü
İzmirli depremzedelere iki müjde İzmirli depremzedelere iki müjde
Vahşi hayvanlar böyle görüntülendi Vahşi hayvanlar böyle görüntülendi
Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
Uzmanlar hamsi için önemli çağrı Uzmanlar hamsi için önemli çağrı
Baharın müjdecisi leylekler Bilecik'te Baharın müjdecisi leylekler Bilecik'te
Bakan Soylu sel bölgesinde konuştu Bakan Soylu sel bölgesinde konuştu
Kilis'te süper hücre fırtınası Kilis'te süper hücre fırtınası
En ışıltılı fuar kapılarını açtı: Istanbul Jewelry Show En ışıltılı fuar kapılarını açtı: Istanbul Jewelry Show
Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü
Çok Okunanlar
1 Ehliyeti olanlar dikkat!
2 Tapu sahipleri dikkat!
3 Kar yağışı başladı: İl il alarm verildi
4 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları
5 Meteoroloji'den o illere alarm!