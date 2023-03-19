Osmaniye'de çadırlarda ramazan hazırlığı sürüyor
Çadırlarda yaşam sürseler de Ramazan hazırlığını unutmayan mahalle halkı kolları sıvadı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, ramazan öncesi bir araya gelerek iftar ve sahur sofraları için yufka açmaya başladı.
Osmaniye'de kadınlar ramazan için imece usulüyle yufka hazırlıyor
Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin kurulan çadırlarda yaşamını sürdürdüğü ilçede ramazan hazırlıkları başladı.
İmece usulü toplanan kadınlar, yufka yapımı için hamur yoğurarak mesailerine başlıyor. Bezelere ayrılan hamurlar, oklavayla açılarak odun ateşi üzerindeki sacda pişiriliyor.
İstiflenerek kullanıma hazır hale gelen yufka ekmekler, üzerine su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahurda tüketilmesi için muhafaza ediliyor.
Yufka ekmek hazırlayan Rahime Tarımcı,, komşularıyla bir araya gelerek yaptıkları yufka ekmeğin lezzetli olduğunu söyledi.