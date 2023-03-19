Osmaniye'de çadırlarda ramazan hazırlığı sürüyor

Osmaniye'de kadınlar ramazan için imece usulüyle yufka hazırlıyor



Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin kurulan çadırlarda yaşamını sürdürdüğü ilçede ramazan hazırlıkları başladı.



İmece usulü toplanan kadınlar, yufka yapımı için hamur yoğurarak mesailerine başlıyor. Bezelere ayrılan hamurlar, oklavayla açılarak odun ateşi üzerindeki sacda pişiriliyor.



İstiflenerek kullanıma hazır hale gelen yufka ekmekler, üzerine su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahurda tüketilmesi için muhafaza ediliyor.



Yufka ekmek hazırlayan Rahime Tarımcı,, komşularıyla bir araya gelerek yaptıkları yufka ekmeğin lezzetli olduğunu söyledi.