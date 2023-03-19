15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntü

Olası bir Marmara depreminde yer bir olacak binaları şimdiden öngörmek o kadar da zor değil. İşte o binalardan biri olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan tedirgin eden görüntüler geldi



Otogarın depreme dayanıklı olup olmadığı tartışmasına yol açan görüntülerde esnaf da fikir ayrılığına düştü.



İnşaat fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez, taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü ve demirlerin korozyona uğradığını anlattı:

- Ülkemizin yüzde 92'si deprem karşısında tehlikeli olan bir ülke. Buradaki korozyon da her iki elemanın da taşıyıcı görevi sağlayamamasını, etkisini kaybetmesini sağlıyor. Bu durumda depreme karşı daha düşük bir performans sağlayacak. Özellikle 2000'den önce yapılan yapılarda ve diğer yapılarda bu sık görülen bir durum.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da yer aldığı otogar içindeki kolonların arasından görünen paslanmış demirler, dökülmüş ve yarılmış beton yapıların görüntüsü otogarın olası bir depremde hem insanlar için hem de ulaşım ağı için nasıl riskli bir durumda olduğundu gösterdi.