İzmirli depremzedelere iki müjde

İzmirli depremzedeler bir gün içinde iki müjdeli haber ile sevinç yaşadı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “emsal artış” kararının yürütmesini durdurmuştu. Üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Dairesi bu kararı bozdu.



Üst mahkeme yürütmenin durdurulması istemi hakkında inceleme yapılarak yeniden karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verdi.



Bir diğer gelişme ise uygun kredi koşullarının sağlanmasına yönelik girişimler. İzmirli depremzedeler inşaat maliyetlerini karşılayabilmek için kredi oranlarının uzun süredir düşürülmesi için Ankara'da girişimlerde bulundu.



İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği yönetiminin hükümet yetkilileriyle yaptığı son görüşmeler sonucunda Kentsel Dönüşüm Kredi Oranını 1.37’e kadar düşürebilmişti. Bu kredi oranın 0,50’sini devlet desteği oluşturdu, depremzedeler ise 0,87’den kredi çekerek binalarını yaptıracaktı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını Kentsel dönüşüm Destek Paketinde yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre yeni kredi oranı 1,49 oldu. Devlet desteği oranı 0,70’e çıkarıldı. Depremzedelerin ödeyeceği kredi oranı ise 0,79’a düştü.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, son gelişmeyi çok olumlu olarak değerlendirdi. 3 yıldır mücadele verdiğimiz isteklerimiz bu sayede karşılanmış oldu dedi.



Özkan, Kentsel Dönüşüm Destek Paketinden riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların faydalanabileceğini söyledi. Destek paketine başvuru süresi ise bir yıldan 3 yıla uzatıldı.