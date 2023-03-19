Bozayı, vaşak, domuz, ve kurtlar: Fotokapan böyle yakaladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında kurulan fotokapanlarla, doğal alanlarındaki hayvanların günlük yaşamları görüntülendi. İşte o anlar...



Görüntüler Sarıkamış'ın sarıçam ormanlarından....



Bozayı, vaşak, domuz ve kurtların hareketliliğinin paylaşıldığı fotoğraflar, renkli görüntüler oluşturdu.



KuzeyDoğa Derneği tarafından 2006 yılında başlatılan 'Büyük Etoburların Araştırılması' projesi kapsamında, sarıçam ormanlarıyla çevrili Handere ve Keklik vadisi bölgesine fotoğraf ve video çekebilen 62 fotokapan yerleştirildi.



