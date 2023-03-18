Baharın müjdecisi leylekler Bilecik'te

Baharın müjecisi leylekler Bilecik'teki sulak arazilerde konakladı. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde süzülen leylekler, sulak arazilerde beslenme molası verdi.



İlkbahar mevsimine girilmesiyle güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leylekler, Bilecik'e de gelmeye başladı.

Kentin farklı noktalarında sürüler halinde süzülen leylekler, sulak arazilerde beslenme molası verdi.



İl merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark ile Beşiktaş Mahallesi mevkisinde yeni sürülmüş ve ekili arazilerde konaklayan leylekler, böceklerle beslendi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Yağcı, "Ciconia" türleri olarak bilinen leyleklerin, zamanlarının büyük bölümünü binlerce kilometre mesafeyle ayrılan birkaç coğrafi bölge arasında geçirdiğini söyledi.