Şanlıurfa ve Adıyaman sel felaketiyle mücadelesini sürdürürken şimdi de Kilis'te 'Süper Hücre Fırtınası' olarak bilinen bir doğa olayı yaşandı.



Gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlatırken fırtına eşliğinde, ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin etti.



Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.



Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.



