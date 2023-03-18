Kilis'te süper hücre fırtınası

Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Kilis ve Gaziantep'te gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlatırken fırtına eşliğinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. 'Süper hücre' olayının yaşandığı Kilis'te etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü.

Şanlıurfa ve Adıyaman sel felaketiyle mücadelesini sürdürürken şimdi de Kilis'te 'Süper Hücre Fırtınası' olarak bilinen bir doğa olayı yaşandı.

Gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlatırken fırtına eşliğinde, ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin etti.

Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

# Kilis # süper hücre

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