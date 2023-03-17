Yıldırım Belediyesi'nden yerinde ve gönüllü dönüşüm hamlesi

İki büyük depremin ardından Türkiye’de “acaba oturduğum bina depreme dayanıklı mı?” sorusu akıllarda yer etmişti. Yıldırım belediyesi ise kentsel dönüşüm için kolları erenden sıvayarak 30-40 yıllık depreme dayanıksız binaların olduğu mahallelerde “Gönüllü ve Yerinde dönüşüm” projelerini başlattı.

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Türkiye’de art arda yaşanan depremler sonrasında oturduğu konutların depreme dayanıklılığı konusunda güvenli olup olmadığını sorgular oldu.

Birinci derecede deprem kuşağında yer alan Bursa’da riskli yapı stokunu ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayan Yıldırım Belediyesi, kolları sıvayarak 30-40 yıllık depreme dayanıksız binaların olduğu mahallelerde “gönüllü ve yerinde dönüşüm” projeleri başlattı

Yıldırım Belediyesi’nin ilçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 7. Etap’ta çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Yıldırım’ın en büyük sorununun plansız yapılaşma olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, atılacak adımları anlattı.

# Bursa # Yıldırım Belediyesi # kentsel dönüşüm

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