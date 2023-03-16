Amasra maden kazası taslak raporu tamamlandı

Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak TBMM Araştırma Komisyonu tarafından taslak raporunu tamamladı. Raporda benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amaçlanıyor.



Komisyon tarafından üyelere gönderilen rapor, milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek, Meclis Başkanlığına sunulacak.



Altı bölümden oluşan toplam 366 sayfalık taslak raporda, yer altı kömür üretim yöntemleri, üretimde karşılaşılan zorluklar ve mücadele yöntemleri, yer altı kömür işletmeciliğinde iş sağlığı ve güvenliği konuları yer aldı. Ayrıca maden sektöründeki kazaların önlenmesine yönelik ilave önerilere de yer verildi.



Raporda, 14 Ekim 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi tarafından işletilen yer altı kömür madeninde metan patlaması sonucu 41 maden işçisinin olay yerinde , 1 maden işçisinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. 5'i ağır olmak üzere 11 işçinin yaralandığı, yaralılardan 2'si ağır 4'ünün tedavisinin devam ettiği kayıt altına alındı.



Patlama nedeniyle eksi 350 katındaki tüm galeriler ile eksi 250 katı arasındaki birçok bölümün değişen oranlarda patlamadan etkilendiği kaydedilen raporda, patlama sonucu kirli havanın yukarı ulaştığı, görüş mesafesini önemli oranda etkilendiği, içerdiği boğucu ve zehirleyici gazlarla ölümlere neden olduğu yer aldı.



Raporda "Kaza ile herhangi bir illiyet bağı olmamakla birlikte havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte değildir." ifadelerine yer verildi.



Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi yer altı kömür ocağında hava hızlarının yetersiz olduğu ve yasal sınır değerin altında defalarca alarm verildiğini bilgisi paylaşıldı.



Kazanın en önemli nedeni olarak patlayıcı atmosferi oluşturan metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici unsurların ilgili önlemlerle yönetilememesi olduğu vurgulandı.



Taslak raporda, "Maden sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesine ilişkin ilave öneriler" başlığı altında 120 maddelik ilave öneriye de yer verildi. Ruhsatsız işletildiği tespit edilen ve kapatılan madenleri işleten kişilere hapis cezası verilmesi ve bu kişilerin ömür boyu madencilik faaliyetlerinden men edilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılması öne çıkan öneriler arasında yer aldı.