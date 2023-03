Prof. Dr. Ersoy uyardı! İşte depremin etki alanları

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından olası İstanbul depremine önlemli olmak amacıyla Bahçelievler Belediyesi, "Deprem Paneli" düzenledi. 15 Mart'ta gerçekleşip herkese açık olan panelde; Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "İstanbul'un Deprem ve Tsunami Riski: Etki Alanları", Afet Uzmanı Öğr. Gör. Elif Demirbaş "Afet yönetimi: Afetlerde ilk 72 Saatin Önemi", Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz da "Güvenli Gelecek için Kentsel Dönüşüm" konularını ele alarak panele gelenleri bilinçlendirmeyi amaçladı.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem hakkında konuşan Prof. Dr. Ersoy, şunları belirtti:

- 1999 depreminin ardından 24 yıl geçti. O zamanlar bundan sonrası milat demiştik. Türkiye'deki bu durumu düzelttik mi, hayır düzeltmedik. Bu büyük depremde de bazı önlemler alındaydı can kayıplarımızın belli kesimini kurtarabilirdik. 20 yıldır Hatay için büyük yıkımlar olacağını söylerdim. Söylediğim yerlerin hepsi yıkıldı. Gitmeden nerede ne olacağını biliyordum. Hatay'ın içinde 7 den büyük deprem en az 50 yıl içinde görülmez. Orası rahatladı. Türkiye kuşağında depremler milyonlarca sene sürecek. Ama Güney ve Kuzeyimizdeki ülkelerde öyle bir durum yok. Yaşanan bu büyük depremin artçıları ise bölgede kendini 1-1,5 yıl gösterecek. Hatta şiddeti 6'ya çıkabilir. Bu yüzden hasarlı binalara o bölgede kesinlikle girilmemelidir. Türkiye'nin 92 den bu yana deprem tehlikesi 3,5, 4 kat arttı. Türkiye'de deprem açısından denetimin ve belediyelerin teknik anlamda güçlendirilmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin yüzde 100?ü deprem bölgesidir. Etkilenmeyecek hiçbir yeri, şehri yoktur?

Panelde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şunları kaydetti:

- Deprem sonrası Bahçelievler'deki tüm vatandaşımız ve çalışanlarımız tek vücut oldu. Hiç kimse hiçbir şey düşünmeden, mezhep, din, siyaset, düşünce ayrımı yapmadan davrandı. Hasan Doğan lojistik merkezimizde sabahlara kadar 15 bin kişi tarafından yardım malzemeleri tırlara yüklendi. Arama kurtarma ekibimiz de deprem bölgesinde canlar kurtardı. İnanın ki Türkiye bu depremde de birlik ve beraberliğini ispatladı. Türkiye'de her fikir iktidar oldu. İstanbul'da da her fikir iktidar oldu. Ama Türkiye'deki çarpık kentleşme 20 yılda olmadı. 60-65 yıldır bu böyle. Bu yüzden her fikrin kendini sorgulamalıdır. Ben de dahilim.