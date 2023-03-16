TSK İnsani Yardım Tugayı deprem bölgesinde | İlyas Gümrükçü Hatay'dan bildirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da TSK İnsani Yardım Tugay'ları da destek veriyor. Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü bölgedeki son durumu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da TSK İnsani Yardım Tugay'ları da destek veriyor.

Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü bölgedeki son durumu aktarırken bölgede Defne Belediyesi Çadır Sorumlusu Hüsamettin Eskiocak ve Mehmetçik Okulları Eğitim Sorumlusu Abdullah Çaparoğlu'na mikrofon uzattı.

Benzer Videolar

Mehmetçik köprü kurdu Mehmetçik köprü kurdu
Selin ardından Balıklıgöl'ün son hali Selin ardından Balıklıgöl'ün son hali
İlk evim projesinde sıra Tuzla'da İlk evim projesinde sıra Tuzla'da
Sel suları nedeniyle devrilen tır sürüklendi Sel suları nedeniyle devrilen tır sürüklendi
"Cilvegözü gümrük kapısının açılması çok önemli" "Cilvegözü gümrük kapısının açılması çok önemli"
Tuzla'da TOKİ heycanı Tuzla'da TOKİ heycanı
Şanlıurfa'da kurtarma çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da kurtarma çalışmaları sürüyor
Sel felaketinde mahsur kalan kişi kurtarıldı Sel felaketinde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Sel felaketi havadan görüntüldendi Sel felaketi havadan görüntüldendi
Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması
Adıyaman'da sel felaketi Adıyaman'da sel felaketi
Sel felaketinin ardından çalışmalar devam ediyor Sel felaketinin ardından çalışmalar devam ediyor
Çok Okunanlar
1 Eviniz işyeriniz fay hattının üzerinde mi?
2 Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
3 AKFEN hisse ne zaman işlem görecek?
4 Bakan Derya Yanık açıkladı: 3.038 lira hesaplarda!
5 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu