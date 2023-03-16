TSK İnsani Yardım Tugayı deprem bölgesinde | İlyas Gümrükçü Hatay'dan bildirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da TSK İnsani Yardım Tugay'ları da destek veriyor.

Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü bölgedeki son durumu aktarırken bölgede Defne Belediyesi Çadır Sorumlusu Hüsamettin Eskiocak ve Mehmetçik Okulları Eğitim Sorumlusu Abdullah Çaparoğlu'na mikrofon uzattı.