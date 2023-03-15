İlk evim projesinde sıra Tuzla'da
TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” konut projesinin kura çekiminde sona yaklaşılıyor. Projenin İstanbul’da yapılacak konutları için de kura çekimleri başlıyor. 16 Mart tarihinde Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde başlayacak Tuzla kura çekimi için çadırlar kurulmaya başlandı.
Tuzla’da “ilk evim” projesinde kuraların çekileceği çadırlar kurulmaya başlandı.
Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde başlayacak olan kura çekimleri için Tuzla Belediyesi hazırlıklara başladı.
16-29 Mart tarihleri arasında Noter huzurunda 20 bin 920 konut için çekilecek kuralar öncesinde Tuzla Marina’ya Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından kurulan çadırlar havadan görüntülendi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kura çekimi için yapılan hazırlıkları anlattı:
- Projenin kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İlk Evim Projesi kapsamında Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekilişine Tuzla Belediyesi ev sahipliği yapacak. Çekilişin yapılacağı iki çadır, Tuzla Marina'ya kurulmaya başlandı.
Başkan Yazıcı Devlet eliyle yapılan konutların önemine de dikkat çekti:
- Sayın cumhurbaşkanımız dünyada eşi benzeri görülmeyen ve çok kısa bir sürede binlerce, yüzbinlerce konutun yapılacağı ve insanların bir anda ev sahibi olabilecekleri proje başlatmıştı. İlk Evim, ilk işyerim' projenin Tuzla kısmında 20 bin 900 konut vardı. Bunun kura çekilişi Tuzla'da başlayacak. Bu kura çekilişini birlikte yaşayacağız. Bu konutların yapılması ile dünyada bir ilk gerçekleşirken, vatandaşımızın ev sahibi olmasını kolaylaştıracak muhteşem proje için halkımız ve şahsım adına sayın cumhurbaşkanımıza, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesine projeler ile hem vatandaşımız ev sahibi oluyor hem de deprem öncesi hazırlığımızı yapmış oluyoruz