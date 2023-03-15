İlk evim projesinde sıra Tuzla'da

Tuzla’da “ilk evim” projesinde kuraların çekileceği çadırlar kurulmaya başlandı.



Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde başlayacak olan kura çekimleri için Tuzla Belediyesi hazırlıklara başladı.



16-29 Mart tarihleri arasında Noter huzurunda 20 bin 920 konut için çekilecek kuralar öncesinde Tuzla Marina’ya Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından kurulan çadırlar havadan görüntülendi.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kura çekimi için yapılan hazırlıkları anlattı:

- Projenin kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İlk Evim Projesi kapsamında Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekilişine Tuzla Belediyesi ev sahipliği yapacak. Çekilişin yapılacağı iki çadır, Tuzla Marina'ya kurulmaya başlandı.

Başkan Yazıcı Devlet eliyle yapılan konutların önemine de dikkat çekti: