"Cilvegözü gümrük kapısının açılması çok önemli"

Deprem bölgelerinde yaraların sarılması için koordineli çalışma yürütülüyor. Üretici de üretime devam etmek istiyor. Yetkililere seslenen Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ekonomide daha hızlı normalleşme için Cilvegözü gümrük kapısının açılması gerektiğini ifade etti.

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Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı Cilvegözü gümrük kapısının bir an önce güvenli transit geçişlere açılması gerektiğini vurguladı:

- Sadece Hatay'daki değil bütün Türkiye'deki yaş sebze meyve ve diğer emtiaların Orta Doğu'ya ihraç edilebilmesi için güvenli transit geçişe açık olması gerek.

Deprem bölgelerinde yaralar sarılırken ekonomide de normalleşme adımları hızlandı. Yetkililere seslenen Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ekonomide daha hızlı normalleşme için Cilvegözü gümrük kapısının açılması gerektiğini ifade etti:

- Yetkililerden en kısa sürede faaliyete geçmesi gerek sadece ihracata yönelik değil ihracatı besleyen alanlara da fayda sağlamaktadır.

 Kamacı, üretim çarklarının yeniden dönmesi için sanayi bölgelerinin de acilen belirlenmesi gerektiğini belirtti:

- Çok acil bir şekilde imar edilecek yerler ve yasaklanacak yerler belirlenmeli.

Kamacı, yapılan planlamalarda üreticilerin önünü görmesinin önemine de dikkat çekti.

# samandağ # hatay # cilvegözü sınır kapısı

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