Evlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor. Akabe Mahallesi'nde su basan sokaktaki evlerden iş makineleri ve botlarla vatandaşlar tahliye edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11'E ÇIKTI

Kent genelinde dün itibarıyla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Böylelikle kentteki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kentte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar ise farklı mahallelerde sürüyor.

AFAD, Şanlıurfa'daki su baskınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.