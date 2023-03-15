Sel felaketinde mahsur kalan biri kişi daha kurtarıldı

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan itfaiye eri Abdulhamit Aslan'ın meslektaşlarının desteğiyle kurtarılmasının ardından itfaiye eri Bülent Bulut da kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin alt geçitte yürüttüğü çalışma sırasında bulunan Yusuf isimli bir kişi de ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu görülen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçların sürüklenmesi, çevredeki binaların çatısına çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.