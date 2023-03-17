TOKİ İstanbul kura çekimleri Tuzla'da başladı

Devlet eliyle TOKİ tarafından başlatılan İlk Evim projesinin İstanbul'daki kura çekimleri başladı. Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde başlayan çekiliş törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

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‘İlk Evim, İlk İşyerim’ projesinin İstanbul’da yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla’da yapıldı. Kura çekilişi, Tuzla Marina’ya kurulan çadırda gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, engelli kategorisinde ilk kurayı çekti. Tuzla’ya yapılacak 20 bin 920 konut için başvuran 475 bin 330 vatandaş için kura çekimi 29 Mart tarihine kadar Tuzla’da devam edecek.

Kura çekim töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremlerinden sonra yapılacak kalıcı konutların da bir yılda tamamlanacağını ifade etti.

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