Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deydi. 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklama yaptı.  Erdoğan ayrıcai "Tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılmasını sağladık" dedi.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deydi. 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklama yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde de konuştu.


Cumhurbaşkanı, Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatıldığını açıkladı.

# cumhurbaşkanı erdoğan

Benzer Videolar

Uzmanlar hamsi için önemli çağrı Uzmanlar hamsi için önemli çağrı
Baharın müjdecisi leylekler Bilecik'te Baharın müjdecisi leylekler Bilecik'te
Bakan Soylu sel bölgesinde konuştu Bakan Soylu sel bölgesinde konuştu
Kilis'te süper hücre fırtınası Kilis'te süper hücre fırtınası
En ışıltılı fuar kapılarını açtı: Istanbul Jewelry Show En ışıltılı fuar kapılarını açtı: Istanbul Jewelry Show
Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü
Yıldırım Belediyesi'nden gönüllü dönüşüm hamlesi Yıldırım Belediyesi'nden gönüllü dönüşüm hamlesi
TOKİ İstanbul kura çekimleri Tuzla'da başladı TOKİ İstanbul kura çekimleri Tuzla'da başladı
Selampınarlı köylülerin taş ocağı rahatsızlığı Selampınarlı köylülerin taş ocağı rahatsızlığı
Amasra maden kazası taslak raporu tamamlandı Amasra maden kazası taslak raporu tamamlandı
Prof. Dr. Ersoy uyardı! İşte depremin etki alanları Prof. Dr. Ersoy uyardı! İşte depremin etki alanları
Şanlıurfa'da selin yıkıcı etkisi böyle görüntülendi Şanlıurfa'da selin yıkıcı etkisi böyle görüntülendi
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi
2 10 soruda Milli Muharip Uçak
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (18 MART 2023)
4 Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu
5 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...