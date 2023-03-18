Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deydi. 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklama yaptı. Erdoğan ayrıcai "Tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılmasını sağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deydi. 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de düzenlenen törende konuştu.
Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde de konuştu.
Cumhurbaşkanı, Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatıldığını açıkladı.