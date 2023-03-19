Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için herkes canla başla çalışıyor

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için herkes canla başla çalışıyor. İşte onlardan biri de depremzede berber. Dükkanı yerle bir oldu ama mesleği elinde sokak sokak dolaşıp ihtiyacı olanlara hizmet veriyor. Diğer yanda ise minik kalpler çadır kentleri renklendirmek için kolları sıvadı.

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Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Defne ilçesinde dükkanı hasar gören berber Olcay Duman, iş yerinin önünde müşterilerini tıraş etmeye başladı.

Komşu esnafın da yavaş yavaş dükkanını açmaya başladığını belirten Duman, yaraların el birliğiyle sarılacağına ve ilçenin yeniden ayağa kalkacağına inandığını sözlerine ekledi.

Belki bu sene bahar deprem bölgesine geç gelecek ama çocuklar her köşe başında çiçekler açtırıyor. Hataylı depremzede çocukların kaldıkları çadır kenti resimleriyle renklendirmesi görenlerin yüzünü böyle gülümsetti.

11 yaşındaki Buse Naz Dolgun "Biz Akçaova köyünde oturuyorduk. Oradaki güzellikleri, içimizdeki umudu ve sevinci buraya yansıtmak istedik" dedi

Çayeli Bakır İşletmeleri maden kurtarma timi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yıkılan Serçin Apartmanı'nın enkazından depremin 4. günü kurtardıkları ve tedavileri Kayseri'de yapılan 9 yaşındaki Melike ve annesi Canan Şavkılı ile iletişimi kopartmadı.

Sol bacağı kesilen Melike'nin tedavisinin ardından annesi, ablası Dilara ve eniştesi Serkan İnce ile Kahramanmaraş'ta konteynere yerleştirildiğini öğrenen madenciler, aileyi Rize'ye getirmek için girişimde bulundu.

Öte yandan deprem bölgesinden getirilen hayvanların bakım ve tedavisi konakladıkları hayvan otelinde yapılıyor.

Etimesgut'taki hayvan otelinde, 6 Şubat'taki depremlerin ardından psikolojik ve fiziksel zarar gören evcil hayvanların ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Veteriner ve bakım personeli gözetiminde hayvan otelinde konaklayan kedi ve köpeklere terapi programı uygulanıyor.

# deprem # hatay

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