Depremzede fırıncı depremzedelere ekmek desteğini sürdürüyor

Adıyaman’da depremzede bir fırıncı kendi yaralarını sarmadan vatandaşların yardımına koştu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde özveride bulunarak afetin üçüncü gününde iş yerinin kepenklerini açarak bir ay boyunca ücretsiz ekmek dağıtan fırıncı, depremzedelere desteğini sürdürüyor.

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Adıyaman'da bir ay ücretsiz ekmek dağıtan fırıncı depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde özveride bulunarak afetin üçüncü gününde iş yerinin kepenklerini açarak bir ay boyunca ücretsiz ekmek dağıtan fırıncı, depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Yenikent Mahallesi'ndeki Meydan Pide Fırını'nın sahibi Cuma Karakuş, depremin ardından komşularının ekmek bulmakta güçlük çekmesi üzerine ekmek üretmeye karar verdi.

Mahalle muhtarı Mustafa Uyanık ile yaptıkları incelemede, fırının bulunduğu binanın depremlerden zarar görmediğini tespit eden Karakuş, afetin üçüncü günü fırınını açarak üretime başladı.

Karakuş, yıllardır birlikte yaşadığı, depremde yakınlarını, evlerini kaybeden komşularına ücretsiz ekmek dağıttı. Yenikent Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık da kendisinin ve fırın sahibi Karakuş'un üzerine düşeni yaptığını, vatandaşın ekmeksiz kalmadığını ifade etti.

# Adıyaman # fırın # ekmek

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