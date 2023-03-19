Ulusal Kanal'ın mutlu günü: Ulusal Kanal Yurt Haberler Şefi Lale Delidağ ve Hüseyin Koç evlendi

Ulusal Kanal’ın Yurt Haberler Şefi Lale Delidağ ve Hüseyin Koç hayatlarını birleştirdi. Bahçelievler’deki düğün merasiminde yapılan nikah töreninde genç çift bir ömür birlikteliğe “evet” dedi.

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Bir ömrü birlikte geçirmek için "evet" dediler....

Ulusal Kanal’ın Yurt Haberler Şefi Lale Delidağ ve Hüseyin Koç hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikah töreni Bahçelievler’deki bir düğün salonunda yapıldı.

Çifti bu mutlu gününde Ulusal Kanal ailesi de yalnız bırakmadı.

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