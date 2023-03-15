Bakan Yanık'tan süt annelik açıklaması: "Rastgele emzirme olmamalı"

Depremin başından itibaren depremzede çocuklar ve bebeklerle ilgili soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni doğan bebeklerin anne sütü ile beslenme konusundaki hassasiyete değindi:

- Bunlardan birisi henüz bebeklik, yeni doğan durumunda olan çocuklarımızın anne sütüyle beslenmesiyle ilgili konuydu. Bununla ilgili daha önce bir açıklama yapmıştım. Bunu saygıyla karşılıyorum. Özellikle kendi küçük bebeği, emen bebeği olan anneler, Burcu Hanım da onlardan birisi. Daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Çocuklarla ilgili tabii ki hassas davranıyorlar

Süt annelik konusunu memnuniyetle karşıladığını belirten Bakan Yanık, süt anneliğin bebekle sonsuza dek bir bağ kurmak anlamı taşıdığını ifade etti:

- Bir ebeveyn çocuk ilişkisi kuruyor. Bu anlamda da bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu yönde iradesi, arzusu olan vatandaşlarımız varsa bulundukları en yakın bizim bakanlığımızın kuruluşlarına müracaat ettiklerinde biz süt anne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli çalışmaları, altyapıyı hazırladık. Buna ilişkin çalışmalarımız da var. Bu noktada vatandaşlarımıza, çocuklarımızla ilgili her konuda olduğu gibi yardımcı olmaya hazırız. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum çünkü önemli bir konu."



Yanık, süt anneliğin rastgele ve takip edemeyecekleri şekilde olmaması gerektiğinin belirtti: