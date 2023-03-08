DASK zararları karşılıyor mu? Süreç nasıl işliyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ve çevre illerde çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Vatandaş yaralarını sarmaya, kayıplarını telafi etmeye çalışırken gözler doğal afet sigortalarına çevrildi.



Doğal afet sigortası olanlar zararlarını karşılamak için başvuru yaptı. Ancak bazı depremzedeler hasar tazminatını eksik almaktan şikayetçi.



Peki Doğal afet sigortasının kapsamı ne ve neleri karşılıyor?



DASK yani Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından ülkemizde zorunlu deprem sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu olarak tüzel kimlikli bir kamu kuruluşu olarak kuruldu. Fakat işleyiş ve içerik açısından çok da başarılı olamadı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılı Yapı Birim Maliyetleri metrekare başına ortalama 7 bin 200 lira olarak açıklandı. Fakat DASK’ın verdiği metrekare birim bedeli 3 bin 16 lira. Arada kalan 4 bin 184 liralık tutarın poliçelere neden yansıtılmadığı merak ediliyor...



Üstelik bu rakam 27 Kasım 2022 öncesinde metrekare başına bin 508 lira olarak uygulanıyordu. 27 Kasım tarihinden önce DASK poliçesi olup zeyilname yaptırmayanlar ise hala hasarları bin 508 lira üzerinden alacak.



Öte yandan yapılan son değişiklik ile DASK poliçelerinde ödenecek tazminat miktarı, konutun değeri ne olursa olsun 640 bin lira ile sınırlandırıldı. Artan konut fiyatları göz önüne alındığında tazminat hem zararın tamamını karşılayamıyor hem de poliçenin alanı gereği konutun içerisindeki eşyalar teminat dışı kalıyor.



Yani zorunlu tutulan deprem sigortasının tek başına yeterli olmadığı görülüyor.