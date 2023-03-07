Etimesgut TEMAD yeni başkanını seçti

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Etimesgut Şubesi 1. olağanüstü Genel Kurulunu yaptı. Etimesgut TEMAD Başkanlığına seçilen Cahit Koca, üyelerine teşekkür konuşmasında “Amacımız arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması ve birlikte her şeyi başarması üzerine yola çıktık” dedi.

Etimesgut TEMAD 1. Olağanüstü Genel Kurulunu Etimesgut Belediyesi Korkutata Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından 2 aday listesi Divan başkanlığına iletildi. Her iki listenin üyelere tanitilmasinin ardından emekli astsubaylar yeni yönetimini belirlemek üzere sandık başına geçtiler.

Etimesgut TEMAD Başkanlığına Cahit Koca seçildi. Koca, gelecek dönem planlarına ve amaçlarına da değindi:

- Mesleğinde emekli olmuş emekli astsubayların ailelerine, eşlerine hizmet etmek, toplumsal barışı sağlamak ve kamu yararına hizmet veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması ve birlikte herşeyi başarması üzerine yola çıktık. Bu yolda bugüne kadar hizmet veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de bu doğrultuda hizmet etmeye layıkız. Ben ve ekibim bu konuda çok güzel çalışmalar ortaya koyacağız
# etimesgut # Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği

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