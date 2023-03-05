Deprem Afet Konteynerlerinin görevi ne?

İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan 'Deprem Afet Konteynerleri' deprem sonrasında arama kurtarma için gerekli ekipmanlarla bekliyor. Ancak bu istasyonların anahtarlarının zimmetlendiği kamu görevlileri dışında,  bilgi sahibi olan kişi sayı çok az. İşte o konteynerın görevi…

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Gölcük depreminin ardından 2000'li yılların başında İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından 762 mahalle ve 173 köye yerleştirilen turuncu renkli yaklaşık 2 bin 'Deprem Afet Konteyneri' olarak da bilinen 'afet istasyonları' zaman içinde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle sayıları azaldı.

2009 yılında deprem konteynerleri olarak da bilinen afet istasyonlarının bakımı ve kontrolleri İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından, ilçe belediyelerine devredildi. Geçen yıl İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 505 konteynerin olduğu açıklandı.

Hastane ve okul bahçeleri gibi toplu yaşam alanlarında bulunan, deprem sonrası profesyonel ekipler gelinceye kadar insanların ve gönüllü kurtarma ekiplerinin kullanacağı deprem konteynerlerinin ne olduğu ve hangi amaçla kullanılacağı konusunda bilgisi sahibi olan da yok.

İlk seviye arama kurtarma eğitimi almış mahalle afet gönüllülerinin, ihtiyaç halindey ise herkesin kullanabilmesi için hazırlanan konteynerlerin içinde, jeneratör, kırıcı ve delici alet, su tankı, kriko, kazma, çadır, baret, aydınlatma, yangın tüpü, halatlar gibi malzemeler bulunuyor.

# deprem # konteynır

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