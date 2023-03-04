Depremzedelere konteyner ev bağışlamak için tarlasını sattı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Karateke, tarlasını satarak depremzedelere bağışladı. Karateke, "biz sırt sırta verdikten sonra bizi kimse yıkmaz" dedi
Deprem bölgelerine gönderilen yardıma o da katkı sunmak istedi. Tarlasını satmaya karar verdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Karateke, konteyner alınması için 7 dönümlük tarlasını 72 bin liraya sattı.
Çocuğu olmayan, eşini 3 yıl önce kaybeden Karateke, konteyner evin eşyalarını ise ilçedeki mağazalardan taksitle aldı.
Karateke, kendisinin de daha önce deprem yaşadığını, kenetlenince her olayın üstesinden gelinebileceğini söyledi.