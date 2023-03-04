Depremzedelere konteyner ev bağışlamak için tarlasını sattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Karateke, tarlasını satarak depremzedelere bağışladı. Karateke, "biz sırt sırta verdikten sonra bizi kimse yıkmaz" dedi

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Deprem bölgelerine gönderilen yardıma o da katkı sunmak istedi. Tarlasını satmaya karar verdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Karateke, konteyner alınması için 7 dönümlük tarlasını 72 bin liraya sattı.

Çocuğu olmayan, eşini 3 yıl önce kaybeden Karateke, konteyner evin eşyalarını ise ilçedeki mağazalardan taksitle aldı.

Karateke, kendisinin de daha önce deprem yaşadığını, kenetlenince her olayın üstesinden gelinebileceğini söyledi.

# Balıkesir # Balıkesir

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