Depremzedelere konteyner ev bağışlamak için tarlasını sattı

Deprem bölgelerine gönderilen yardıma o da katkı sunmak istedi. Tarlasını satmaya karar verdi.



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Karateke, konteyner alınması için 7 dönümlük tarlasını 72 bin liraya sattı.



Çocuğu olmayan, eşini 3 yıl önce kaybeden Karateke, konteyner evin eşyalarını ise ilçedeki mağazalardan taksitle aldı.



Karateke, kendisinin de daha önce deprem yaşadığını, kenetlenince her olayın üstesinden gelinebileceğini söyledi.