Kahramanmaraş'ta depremden sonra ilk nikah: "Umut olmak için nikâhı ertelemedik"
Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından ilk nikâh, Fuar Merkezi’ne kurulan çadır kentte kıyıldı. Evleri depremde hasar gören Ayşe ve Nevzat Orak, “bir ömür boyu evet” diyerek dünya evine girdi. Çiftin şahitliğini ilde görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptı.
İnsanlara umut olmak istediler. Nikâh tarihini ertelemeyip, öne çektiler. Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından ilk nikâh, çadır kentte kıyıldı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde oturan Nevzat ve Ayşe Orak çifti, 25 Şubat gününe nikâh tarihi aldı. Ancak o felaket günü yaşandı. 2 büyük depremle kent, ağır yara aldı. Evlendirme müdürlüğünün nikâhı erteleme teklifini, ‘umut olmak için’ geri çevirdiler.
Çift için, Fuar Merkezi’ne kurulan çadır kentte nikâh töreni yapıldı. Çiftin şahitliğini depremler nedeniyle bölgede görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptı.
Orak çiftini de ilk tebrik edenler, çadır kentte kalan depremzedeler oldu.
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