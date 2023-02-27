Kahramanmaraş'ta depremden sonra ilk nikah: "Umut olmak için nikâhı ertelemedik"

İnsanlara umut olmak istediler. Nikâh tarihini ertelemeyip, öne çektiler. Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından ilk nikâh, çadır kentte kıyıldı.



Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde oturan Nevzat ve Ayşe Orak çifti, 25 Şubat gününe nikâh tarihi aldı. Ancak o felaket günü yaşandı. 2 büyük depremle kent, ağır yara aldı. Evlendirme müdürlüğünün nikâhı erteleme teklifini, ‘umut olmak için’ geri çevirdiler.



Çift için, Fuar Merkezi’ne kurulan çadır kentte nikâh töreni yapıldı. Çiftin şahitliğini depremler nedeniyle bölgede görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptı.



Orak çiftini de ilk tebrik edenler, çadır kentte kalan depremzedeler oldu.