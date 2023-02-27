Bina tespit başvuruları nasıl yapılıyor? Kiracılar başvurabiliyor mu?

Büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yönetmeliklere uygun bina yapımının da önemi ortaya çıktı. Vatandaşlar olası bir depreme karşı önlem almak için arayış içinde. Peki bina tespit başvuruları nasıl yapılıyor? Kiracılar başvurabiliyor mu? Binalar riskli çıkarsa süreç nasıl işliyor?

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Kahramanmaraş’ta yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından vatandaşlar oturduğu binanın güvenli olup olmadığını merak ediyor. Başta İstanbul olmak üzere depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için arayışlar başladı.

Bina hasar tespiti çalışmaları devlete bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce mühendis ve mimarlardan oluşan bina hasar tespit ekipleri oluşturulduktan sonra bu ekipler doğal afetin yaşandığı il veya bölgede bulunan binaların incelemesini yapıyor. Hasar tespit başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Sigortası olanların zararlarının tazmini için ise Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na başvurmaları gerekiyor.

Kiracının doğrudan riskli yapı tespit ettirebilme hakkı bulunmuyor. Önce malikler başvuruda bulunabiliyor.

Riskli yapı tespit raporu riskli çıkarsa, taşınmaz yıkılmak ya da güçlendirilmek zorunda. Tahliye süreci için yetki belediyelere geçiyor. İlk 60 gün, ikincisi de 30 gün süre veriliyor. Süresi biten her binanın elektrik, su ve doğalgazı kesiliyor.

Belediye tahliye sürecine başlarken malikler de uygulama sürecine başlıyor. 60 ile 30 günlük tahliye süresinin kiracıya da bildirilmesi gerekiyor. Bildirilmediği zaman kiracı dava açabiliyor ve idari yargı yürütmeyi durdurma kararı alabiliyor.

# hasar tespiti # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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