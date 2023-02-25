Açtığı delikle enkazdan çıkan depremzede komşularının yardımına koştu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Kanar ailesi, ikinci büyük depremde yıkıntı altında kaldı. Kenan Kanar, açtığı ufacık delikten ailesini dışarı çıkardı. Sonrasında da komşularının yardımına koştu. 2 vatandaşımızın daha kurtarılmasına yardımcı oldu.

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Cılız da olsa ışığı fark etti. Eline ne geçtiyse, kazmaya başladı. Açtığı o ufacık delikten ailesinin dışarıya çıkmasını sağladı. Baba Kenan Kanar, yıkıntıdan çıkıp komşularının yardımına koştu.

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi’nde yaşayan Kanar ailesi, evlerine yemek yemek için girdikleri sırada ikinci büyük depreme yakalandı. Yıkıntı altında kaldılar.

Baba Kenan Kanar, açtığı işte bu ufacık delikten ailesini dışarıya çıkardı. Yaralandı ama durmadı. Çevredekilerle birlikte yıkılan bir binadan 2 vatandaşı kurtardı.

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