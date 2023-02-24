Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu

Eski Demokratik Sol Parti milletvekili Osman Kılıç Eyüpsultan'daki evinde ölü bulundu. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi.

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Demokratik Sol Parti (DSP) Eski Milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerindeki evine gitti. 68 yaşındaki Osman Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Eski milletvekilinin cenazesi işlemlerin ardın morga götürüldü. Cenazesi Yarın öğle namazı ile birlikte Sultan Ahmet camiinde kılınacak.

"KALP KRİZİNDEN VEFAT ETMİŞ"

Eski milletvekilinin arkadaşı Ramazan Kayuk "Uzun süredir dostumdur, arkadaşımdır, birlikte işte yaptık. Hepimizin başı sağ olsun, nur içinde yatsın. Biraz önce kızından öğrendim dün akşam kalp krizinden vefat etmiş. Cenazesi yarın öğle namazı ile birlikte Sultan Ahmet camiinde kılınacak. Çok değerli bir dostumuzu kaybettik" dedi.

Kaynak: DHA

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