İçme suyu hatları onarılıyor: Bakanlık son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen 11 ildeki ağır hasarlı bölgeler hariç içme suyu altyapısının yüzde 98'inin onarıldığını ve vatandaşların içme suyuna erişiminin sağlandığını açıkladı. İller Bankası ekiplerinin 172 yerel yönetimde içme suyuna erişim için belediyelerle seferberlik içinde çalıştığı belirtildi.



172 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesisinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 79 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki toplam 800 arıza giderildi. Çalışmalar, AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından ağır hasarlı bölgelerin arızaları onarılarak tamamlanacak.



Gaziantep'in merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde içme suyu tesislerinde meydana gelen arızalar, İLBANK ve GASKİ ekiplerince 24 saat içinde giderilerek şehrin tamamına içme suyu verildi. Depremden ağır hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki içme suyu tesislerinde meydana gelen arızalar da giderilerek yaşamın olduğu tüm alanlara ve köylere içme suyu sağlandı. Gaziantep’te ayrıca çadır kent ve konteyner kurulumu yapılan alanların içme suyu ve atık su bağlantıları da tamamlandı.



Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki iletim hattındaki arızaları giderme çalışmaları ise devam ediyor. Kısmi olarak içme suyu verilen ilçenin tamamına bugün içme suyu verilmesi planlanıyor.



Hatay'ın Antakya ve Defne ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de içme suyu arızaları giderilerek yaşam alanlarının tamamına içme suyu verildi.