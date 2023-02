Sosyal medya yalan ve bozgunculuğun merkez üssü oldu

6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hatay’dı. Kara propaganda, yalan, korku, fitne ve bozgunculuğun adresi de sosyal medya oldu.



6,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 20.04 itibarıyla bot ve sahte hesaplar anında devreye sokuldu. Arama kurtarma ekipleri sosyal medya ihbarıyla yanlış adreslere yönlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır" dedi.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medyadan yapılan asılsız ihbar ve kirli bilgilerin yaklaşık yüzde 80’inin bot ve sahte hesaplar olduğunu açıkladı. Kardaş, “Bot hesapların yayılımını sağlayan gerçek hesapların ise geçmiş paylaşımları incelendiğinde yaklaşık yüzde 11’inin bilinçli diğerlerinin ise yardım etme çabasıyla yaptıkları görülüyor” dedi.



Yapay zeka tabanlı yazılımların desteğiyle, bot hesapların merkezini araştırmaya devam eden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın operasyonlarda kullanılan çok sayıda sahte hesabın kimlik tespitlerini belirleyerek işlem başlattığı belirtildi. Hatay depremi ile birlikte sosyal ağlar dolaşıma sokulan bazı görüntülerin ise eski deprem görüntülerine ait olduğunu tespit edildi.



Her an toplumun önünde olan yardım kuruluş temsilcileri ve medya mensupları da yine sosyal medya aracılıyla halkı korku ve paniğe sürükleyen paylaşımlara imza attı. Bazı siyasetçiler yine sosyal medyada fitne ve bozgunculuk yapmaya devam etti.