Sağlık çalışanından asılsız ihbar isyanı

Kahramanmaraş depremleri ve en son Hatay depreminde asılsız ihbarlar nedeniyle sahada görevli personeller zor anlar yaşadı. Özellikle sosyal medya mecralarından yapılan birçok asılsız ihbar belki de birçok canın kurtarılmasına da engel oldu.

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Kahramanmaraş depremleri ve en son Hatay depreminde asılsız ihbarlar nedeniyle sahada görevli personeller zor anlar yaşadı.

Özellikle sosyal medya mecralarından yapılan birçok asılsız ihbar belki de birçok canın kurtarılmasına da engel oldu.

Hatay’daki 6.4’lük depremin ardından bir sağlık çalışanı ihbar noktasının sosyal medya olmadığını anlatan bir görüntü paylaştı. 

# Hatay # hatay # deprem # asılsız ihbar

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