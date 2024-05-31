Havuzlarda ana bakımların tam zamanı

Yaz aylarına sayılı günler kaldı. Havuzların yoğun kullanımı başlayacak. Uzmanlar, sağlıklı ve güvenli kullanım için yılda bir kez yapılması gereken ana bakımların, "şimdi tam zamanı" diyor. Peki kaza riskine karşı havuz güvenliği için hangi önlemler alınmalı? Havuz bakımında nelere dikkat edilmeli?

Editör: Haber Merkezi

Yaz kapıda… Siteler, turizm tesisleri ve su parklarında havuzların kullanımı yoğunlaşacak. Uzmanlara göre, sağlıklı ve güvenli kullanım için yılda bir kez yapılması gereken ana bakımların şimdi tam zamanı…

Havuz kazalarının önüne geçebilmek için ana bakımlar oldukça önem taşıyor. İşletme yetkilileri ve havuz sorumluları uyarılıyor.

Havuz temizliği için klor başta olmak üzere çok sayıda kimyasal madde kullanılıyor. Uzmanlar, "rastgele kimyasal, risk" diyor, otomatik dozajlama ve kontrol sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu kimyasalların depolanmasına da özen gösterilmesi gerekiyor.

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, havuz kullanıcılarına da görev düştüğünü söyledi.

Hatay'da konteyner çarşıya rağbet yokHatay'da konteyner çarşıya rağbet yokYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# antalya # havuz

Benzer Videolar

Sıcaklar arttı kan stokları azaldı! Sıcaklar arttı kan stokları azaldı!
Sıcak havalarda enfeksiyonlardan nasıl korunulur? Sıcak havalarda enfeksiyonlardan nasıl korunulur?
Lazerle "ben" aldırmak isteyenler dikkat Lazerle "ben" aldırmak isteyenler dikkat
Kene vakalarında artış! Kene vakalarında artış!
Aspartam kanser yapar mı? Aspartam kanser yapar mı?
Sağlık Bakanlığından kızamık hamlesi! Sağlık Bakanlığından kızamık hamlesi!
Sağlık turizminden ekonomiye büyük katkı Sağlık turizminden ekonomiye büyük katkı
Kızamık vakalarında artış gözüküyor Kızamık vakalarında artış gözüküyor
Nadir hastalıklar hastanesi açılıyor Nadir hastalıklar hastanesi açılıyor
HPV aşısında farkındalık artıyor HPV aşısında farkındalık artıyor
İzmir’de sağlık çalışanına şiddet İzmir’de sağlık çalışanına şiddet
Sağlık Bakanlığı işçi alacak Sağlık Bakanlığı işçi alacak
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar!
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Dünyanın en zararlı içecekleri! Listeye çok şaşıracaksınız...
Dünyanın en zararlı içecekleri! Listeye çok şaşıracaksınız...
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı!
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı!