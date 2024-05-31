Havuzlarda ana bakımların tam zamanı

Yaz kapıda… Siteler, turizm tesisleri ve su parklarında havuzların kullanımı yoğunlaşacak. Uzmanlara göre, sağlıklı ve güvenli kullanım için yılda bir kez yapılması gereken ana bakımların şimdi tam zamanı…

Havuz kazalarının önüne geçebilmek için ana bakımlar oldukça önem taşıyor. İşletme yetkilileri ve havuz sorumluları uyarılıyor.

Havuz temizliği için klor başta olmak üzere çok sayıda kimyasal madde kullanılıyor. Uzmanlar, "rastgele kimyasal, risk" diyor, otomatik dozajlama ve kontrol sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu kimyasalların depolanmasına da özen gösterilmesi gerekiyor.

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, havuz kullanıcılarına da görev düştüğünü söyledi.